Hazard pede desculpas à torcida do Real Madrid após reagir a eliminação com brincadeira

O belga foi extremamente criticado por ter aparecido dando risada e brincando com seus ex-companheiros de Chelsea logo após a queda do time na Liga dos Campeões

Reprodução/ Twitter @javibalboa85 Eden Hazard brincou com jogadores do Chelsea após a eliminação do Real Madrid



O meia-atacante Eden Hazard usou as suas redes sociais nesta quinta-feira, 6, para pedir desculpas à torcida do Real Madrid por ter aparecido dando risada e brincando com seus ex-companheiros de Chelsea logo após a eliminação do time na semifinal da Liga dos Campeões, no Stamford Bridge, em Londres. “Sinto muito. Li muitas opiniões sobre mim e não era a minha intenção ofender a torcida do Real Madrid. Sempre foi um sonho jogar no Real e vim para ganhar. A temporada não terminou e juntos lutaremos a batalha pelo Campeonato Espanhol”, disse o belga via Instagram.

Hazard foi extremamente criticado por torcedores do Real e pela imprensa espanhola. Além disso, o jogador viu seu desempenho ser detonado pelos veículos de comunicação. O jornal ‘As’, por exemplo, apontou por meio de sua coluna de opiniões que Hazard foi um dos piores dentro de campo. !O belga não fez nada em 88 minutos exasperantes. Mesmo em seu antigo jardim ele não conseguiu nenhum lance da qualidade que tinha em Londres”, escreveu o jornal. “E Hazard fazendo piadas depois do jogo com seus ex-companheiros de Chelsea. Este menino não entendeu o que é Madrid. A renovação [do clube] deve começar com sua venda imediata. Tchau, tchau, Eden”, completa o texto.