Com dois gols de Richarlison, Brasil vence Gana em penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo 

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, 27, quando enfrenta a Tunísia, no último jogo antes do Mundial do Catar

Damien MEYER / AFP Richarliso marcou duas vezes na vitória da seleção brasileira diante de Gana, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo



A seleção brasileira não teve a menor dificuldade para vencer Gana por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira, 23, em Le Havre, na França, no penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo de 2022. Logo no primeiro tempo, o Brasil se impôs, atropelou os ganeses e abriu vantagem com gols de Richarlison (duas vezes) e Marquinhos. Já na etapa completar, a Canarinho diminuiu o ritmo e apenas administrou o placar. Com o triunfo assegurado, Tite ainda fez seis alterações, dando oportunidades para Bremer, Fabinho, Antony, Éverton Ribeiro, Matheus Cunha e Rodrygo. O atacante Pedro, do Flamengo, ficou no banco de reservas. Na próxima terça-feira, 27, a Amarelinha volta a campo para enfrentar a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris, no último duelo antes do Mundial do Catar. Cabeça de chave do Grupo G, os brasileiros vão enfrentar Sérvia, Suíça e Camarões na primeira fase do torneio da Fifa. Gana, por sua vez, irá medir forças com Portugal, Uruguai e Coreia do Sul na chave H.

Pressionando a saída de bola dos africanos e conseguindo ter a posse de bola, o Brasil dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 8 minutos. Em cobrança de escanteio de Raphinha, o zagueiro Marquinhos subiu livre de marcação para estufar as redes com bela cabeçada. Sem diminuir o ritmo, a seleção brasileira insistiu, abusando de jogadas combinadas pelo lado esquerdo, especialmente como Vinicius Júnior e Neymar. Aos 27 minutos, o camisa 10 da Canarinho apareceu pela direita e tocou para Richarlison, que emendou um chute de direita, indefensável para o goleiro ganês. Onze minutos depois, o Pombo aproveitou batida de falta de Neymar, se antecipou ao marcador e testou para as redes. Ao todo, foram 13 finalizações brasileiras, contra apenas uma de Gana. No retorno do intervalo, Tite já tirou Thiago Silva para colocar Bremer, testando o zagueiro do Torino. Desacelerando a partida, o Brasil só controlou o jogo, levando apenas um susto, com Ayew, que acertou a trave. No fim, Matheus Cunha ainda teve uma excelente oportunidade para transformar a vitória em goleada, mas parou na defesa adversária.