Confira quais são os clubes que mais cederam jogadores para a seleção brasileira 

O Flamengo lidera a lista, com 130 futebolistas cedidos para a Canarinho ao longo da história

PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro estará à disposição do técnico Tite para os amistosos contra Gana e Tunísia



A seleção brasileira entra em campo a partir das 15h30 (de Brasília) desta sexta-feira, 23, para enfrentar a Gana, em Le Havre, no penúltimo amistoso antes da disputa da Copa do Mundo 2022. Na lista de 26 relacionados para esta Data Fifa, que também contemplará um confronto com a Tunísia, apenas três jogadores atuam no futebol brasileiro. Além do goleiro palmeirense Weverton, a dupla flamenguista formada por Pedro e Everton Ribeiro também foi lembrada pelo técnico Tite. Na gloriosa história da Canarinho, inclusive, o Flamengo detém o status de clube que mais cedeu jogadores para representar o país. De acordo com um levantamento feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgado nesta sexta, o Rubro-Negro carioca liberou 130 futebolistas para a Amarelinha ao longo da trajetória da pentacampeão do mundo. Na sequência, aparecem Palmeiras (106), São Paulo (105), Vasco (101) e Corinthians (100). Veja o top 10 abaixo.