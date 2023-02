Com dois jogadores a mais, São Paulo domina o Santos e vence por 3 a 1 no Morumbi

Tricolor domina o clássico e volta a vencer no Estadual; Peixe teve dois jogadores expulsos

ANDERSON LIRA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO



Debaixo de muita chuva, o São Paulo dominou o Santos e venceu por 3 a 1, no Morumbi, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Calleri, Galoppo e Luan marcaram para o Tricolor. Rwan descontou para os visitantes, de pênalti, no fim da partida. Com a vitória, o Tricolor soma 14 pontos e lidera o Grupo B do Estadual. Situação oposta do rival, que agora é lanterna do Grupo A, com apenas nove pontos somados. O Peixe teve dois jogadores expulsos na partidas, o que prejudicou bastante a atuação da equipe. As duas equipes voltam a entrar em campo pelo Estadual no meio de semana. O São Paulo recebe a Inter de Limeira, quarta-feira, às 21h35, também no Morumbi. Na quinta-feira, às 19h30, o Peixe tenta se reerguer contra o Santo André, no ABC Paulista.