Com domínio do Corinthians, Seleção do Paulistão feminino 2021 é anunciada

São Paulo, Ferroviária e Santos também emplacaram jogadoras entre as melhores do torneio

Mauro Horita/Paulistão Time do Corinthians conquistou o tricampeonato ao vencer o São Paulo por 3 a 1



O tricampeão Corinthians domina todos os setores da seleção do Campeonato Paulista feminino de 2021. Nesta quinta-feira, 9, aconteceu a premiação que coroa as melhores atletas da competição. O Timão emplacou seis jogadoras e o treinador, Arthur Elias. O finalista São Paulo teve duas jogadoras no plantel, a Ferroviária outras duas e o Santos apenas uma representante. Jornalistas, técnicos e as capitãs dos clubes participantes foram os juízes. O evento também coroou Grazi como a ‘Rainha do Paulistão’. A atleta do Corinthians, de 40 anos, é a maior artilheira da história da competição, com 241 gols e nove troféus. Grazi é uma referência no futebol feminino, tendo começado no São Paulo em 1998 e também defendido as camisas de Portuguesa, Santos, Centro Olímpico e Corinthians/Audax. Miriã e Adriana, do Corinthians, foram as artilheiras com oito gols cada; Tamires, do Corinthians, a craque da galera; Victória Liss, do Taubaté, a revelação do campeonato e Glaucia, do São Paulo, a craque do torneio.

Confira abaixo a seleção do Paulistão feminino: