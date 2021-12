Cuiabá rescinde contrato com Clayson após denúncia de agressão a mulher

Boletim de ocorrência aponta lesão corporal praticada pelo ponta-esquerda e por Rafael Gava a uma jovem

Divulgação/ Cuiabá Esporte Clube Clayson durante treinamento com a equipe do Cuiabá



O Cuiabá Esporte Clube anunciou na tarde desta quinta-feira, 9, que rescindiu o contrato do ponta-esquerda Clayson após tomar conhecimento de que o atleta teria se envolvido em agressão contra uma mulher. A equipe informou por meio de comunicado que soube de um Boletim de Ocorrência contra Clayson e Rafael Gava que acusava a dupla de lesão corporal a uma jovem. O ponta-esquerda admitiu seu envolvimento à diretoria, enquanto Rafael afirma que estava em casa com familiares na hora do ocorrido. Sendo assim, o Cuiabá decidiu por rescindir com Clayson e o devolver ao Bahia, time ao qual pertence. As acusações contra o meio-campista ainda estão sendo analisadas, já que Clayson afirmou que ele realmente estava em casa. “O clube de Mato Grosso reafirma publicamente seu repúdio a toda e qualquer forma de violência e de assédio, especialmente contra as mulheres, e contribuirá na apuração dos fatos e responsabilidades”, disse o clube.