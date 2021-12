Cruzeiro anuncia Pará, ex-Santos, e mais quatro reforços para 2022

Raposa reforçou o meio de campo e trouxe um dos destaques da Série B para o ataque

O ano de 2022 já começou para o Cruzeiro. A Raposa não conseguiu o acesso à Série A do Brasileirão e terá mais um ano na segunda divisão. Visando subir para a elite, a equipe anunciou nesta quinta-feira, 9, um pacotão com cinco contratações. O primeiro a ser anunciado foi o atacante Edu, destaque do Brusque na temporada. Aos 28 anos, o jogador participou de 33 jogos e marcou 17 gols, além de dar uma assistência. O meio-campista Pedro Castro, campeão com o Botafogo, foi o segundo reforço divulgado. Também aos 28 anos, ele fez 31 jogos no ano e marcou três gols e deu uma assistência. A Raposa ainda fechou com Filipe Machado, que estava sem clube desde janeiro de 2021 e Fernando Neto, do Vitória. O meio-campista fez 31 jogos, marcou dois gols e deu duas assistências. Por último, o lateral-direito Pará também chegou. O atleta rescindiu nesta quinta com o Santos, time que defendia desde 2019. Aos 35 anos, Pará fez no ano de 2021 40 jogos marcando um gol e dando uma assistência.