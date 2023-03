Palmeiras oficializa retorno de Artur, ex-Red Bull Bragantino: ‘O cria da Academia está em casa’

Revelado nas categorias de base do Verdão, o jogador é o segundo reforço do clube para a temporada 2023

Divulgação/Twitter/@Palmeiras O atacante Artur está de volta ao Palmeiras



O Palmeiras oficializou nesta sexta-feira, 31, a contratação do atacante Artur, do Red Bull Bragantino. Revelado nas categorias de base do Verdão, o jogador é o segundo reforço do clube para a temporada 2023 – o primeiro foi o meio-campista colombiano Richard Ríos. Ao todo, o atleta formado na Academia de Futebol custou cerca de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 45 milhões), além de bônus por metas. Em nota, o Alviverde informou que Artur assinou contrato válido até dezembro de 2027 e comemorou. “O cria da Academia está em casa”, declarou. Ao site oficial do clube palestrino, o velocista festejou o acerto e falou como se sente retornando ao Palmeiras. “Estou muito feliz, é uma honra estar representando este manto novamente. Aprendi a amar o clube desde a base, que fiz toda aqui. Estou me sentindo completamente em casa, espero ganhar mais títulos com essa camisa. Era um sonho estar aqui, não pensei duas vezes. É um clube que eu e minha família amamos bastante.”

Artur estreou no time profissional do Palmeiras em 2016, mas recebeu apenas uma oportunidade antes de ser emprestado para Novorizontino e Londrina. De volta ao time alviverde, o atacante entrou em campo em mais sete partidas, mas foi novamente cedido, desta vez para o Bahia. Em 2020, o jogador foi vendido ao RB Bragantino por cerca de R$ 27 milhões. “Trabalhei com Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, que é um grande parceiro. Tem algumas carinhas novas ali, mas vou conhecer todo mundo o mais rápido possível. Estou me sentindo em casa, são ótimos profissionais, que se mantiveram aqui pelo alto nível de desempenho”, afirmou o jogador. Mais cedo, em entrevista coletiva, o treinador Abel Ferreira justificou a chegada de Artur, relembrando algumas saídas no elenco palmeirense. “Aos mais distraídos, saiu o Veron, não entrou ninguém e ele jogava na ponta. Saiu o Wesley, não entrou ninguém e ele jogava na ponta. Saiu o Scarpa, que quando o Veiga estava bom jogava na ponta. Tivemos de usar o Mayke como ponta. Então a necessidade de um ponta é lógica. Claro que precisamos”, declarou. Ao todo, o velocista fez 170 jogos com a camisa do RB Bragantino, contribuindo com 38 gols e 34 assistências no período.