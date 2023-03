Red Bull Bragantino entra em acordo com Atlético-MG e anuncia contratação de Eduardo Sasha

Para fechar o negócio, a equipe de Bragança Paulista precisou desbancar a concorrência de vários clubes nacionais, como São Paulo, Vasco e Bahia

Reprodução/Twitter/@RedBullBraga Eduardo Sasha é o novo reforço do Red Bull Bragantino



O Red Bull Bragantino anunciou nesta sexta-feira, 31, que chegou a um acordo com o Atlético-MG pela contratação de Eduardo Sasha. Em nota, o Massa Bruta informou que o atacante assinou contrato válido até 2025. Com 31 anos, Sasha fez apenas cinco jogos em 2023, computando um gol. No ano passado, no entanto, o atleta entrou em campo 47 vezes, registrando 12 bolas na rede e duas assistências. Polivalente, o veterano pode exercer todas as funções do setor, sendo opção para substituir Artur, negociado com o Palmeiras. Para fechar o negócio, a equipe de Bragança Paulista precisou desbancar a concorrência de vários clubes nacionais, como São Paulo, Vasco e Bahia. A expectativa é que a diretoria feche com mais alguns reforços para as disputas do Brasileirão e da Copa Sul-Americana.