Com festa no aeroporto, Luis Suárez se despede da torcida do Grêmio; veja vídeo

Lucas Uebel/Grêmio Luis Suárez se despediu da torcida do Grêmio



O atacante Luis Suárez se despediu do Grêmio nesta sexta-feira, 8. Cerca de 200 gremistas foram até o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, para se despedir do craque uruguaio. Antes de embarcar, Suárez fez questão de se aproximar dos fãs e interagir com eles. Ele distribuiu autógrafos, tirou fotos e agradeceu pessoalmente pelo reconhecimento. Ele embarcou para Uruguai por volta das 8h. Acompanhado de sua esposa, Sofi, e dos filhos Lautaro, Benjamin e Delfina, o atacante se despediu da torcida e seguiu para a parte interna do aeroporto, onde embarcaria para Montevidéu. Embora ainda não tenha oficializado seu destino para a próxima temporada, Suárez é alvo de especulações para reforçar o Inter Miami, time da Major League Soccer, ao lado de seu amigo Lionel Messi. Além disso, o clube também conta com outros jogadores que atuaram com o uruguaio no Barcelona, como Jordi Alba e Sergio Busquets. No Grêmio, Suárez foi um dos grandes destaques do ano, liderando o elenco com 29 gols e 17 assistências. Sua contribuição foi fundamental para a conquista da Recopa Gaúcha, do Campeonato Gaúcho e para o vice-campeonato do Brasileirão. Agora, o atacante terá alguns dias para descansar e decidir qual será seu próximo desafio no futebol. Pelas redes sociais, o clube gaúcho postou um vídeo onde mostra o jogador acenando para os torcedores. “Para sempre em nossa hist´ria”, escreveu o Tricolor Gaúcho.

