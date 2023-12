Torcedores do Santos invadem a Vila Belmiro no dia seguinte ao rebaixamento

Grupo entrou por um dos portões do estádio e tentou encontrar o presidente Andrés Rueda, que não estava no local

NAIR BUENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores invadiram a Vila Belmiro na manhã desta quinta-feira, 7



Um dia após o Santos ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez, cerca de dez torcedores invadiram a Vila Belmiro. Na tarde desta quinta-feira, 7, o grupo entrou por um dos portões do estádio e tentou encontrar o presidente Andrés Rueda, que não estava no local. De acordo com apuração do site da Jovem Pan, os santistas não vandalizaram as instalações, mas só deixaram o local após a polícia militar ser acionada. Na noite de ontem, alguns carros e ônibus foram incendiados por torcedores do Peixe nos arredores da Vila. A queda do time de Marcelo Fernández aconteceu após a derrota para o Fortaleza, além das vitórias de Bahia e Vasco na última rodada do torneio.