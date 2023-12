Conmebol realiza sorteio da Copa América de 2024; veja os grupos

Seleção brasileira está na chave D e faz sua estreia diante de Costa Rica ou Honduras, no SoFI Stadium, em Inglewood, no dia 21 de junho

CARL DE SOUZA/AFP - 21/11/2023 Brasil e Argentina não os favoritos ao título da Copa América 2024



A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) realizou na noite desta quinta-feira, 7, o sorteio da Copa América 2024, marcada para acontecer entre 20 de junho e 14 de julho do próximo ano, nos Estados Unidos. A seleção brasileira está no Grupo D e faz sua estreia diante de Costa Rica ou Honduras, no SoFI Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, em 21 de junho. Colômbia e Paraguai também estão na chave da Canarinho. Já a Argentina, atual campeã continental e mundial, está no Grupo A, ao lado de Peru, Chile e outra seleção ainda indefinida (Canadá ou Trinidad e Tobago). Pelo sorteio, um clássico entre Brasil e Argentina será possível apenas em uma eventual final. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às quartas de final.

Veja os grupos:

GRUPO A: Argentina, Peru, Chile, Canadá/Trinidad e Tobago

GRUPO B: México, Equador, Venezuela , Jamaica

GRUPO C: Estados Unidos, Uruguai, Panamá, Bolívia

GRUPO D: Brasil, Colômbia, Paraguai, Costa Rica/Honduras