Com Fred decisivo, Fluminense vence o Santa Fé por 2 a 1 na Copa Libertadores

Camisa 9 se tornou o segundo maior goleador do Tricolor das Laranjeiras com 185 gols

EFE/Juan Barreto Fred comemora com Nenê o primeiro gol do Fluminense no jogo



O Fluminense se recuperou do empate na primeira rodada da Copa Libertadores e venceu o Independiente Santa Fé nesta quarta-feira, 28, no estádio Centenário de Armenia. O atacante Fred deu um show e marcou duas vezes, se tornando o segundo maior artilheiro do clube com 185 gols marcados, atrás apenas de Waldo que tem 319. A vitória por 2 a 1 coloca o Fluminense em primeiro no Grupo D empatado em pontos com o River Plate, mas a frente pelo saldo de gols. Dentro de campo, o Flu abriu o placar cedo. Aos cinco minutos, Kayky fez boa jogada pela direita, passou para Nenê que de calcanhar encontrou Fred na área. Ele dominou e finalizou no canto do goleiro Castellanos. Ainda no primeiro tempo teve bola na trave de Kayky e lances de perigo do Santa Fé, mas quem voltou a balançar as redes foi o time brasileiro.

No primeiro minuto do segundo tempo, Egídio cruzou e Fred cabeceou para o gol, ampliando o placar. A resposta da equipe colombiana veio logo depois, aos 15 com Daniel Giraldo após passe de Mosquera. Aos 25, Edígio tomou o segundo amarelo e foi expulso do jogo, deixando a equipe do Fluminense pressionada e com um a menos. O Tricolor das Laranjeiras ainda conseguiu chegar com Cazares, mas o lance foi interrompido com falta. Apesar do sufoco no fim, os brasileiros mantiveram a vitória. Na próxima rodada o Fluminense enfrenta o Junior, na Colômbia, no dia 06 de maio.