Santos espera anunciar substituto de Ariel Holan até o final de semana

Clube quer tirar da lista de problemas o novo comandante e focar na decisão contra o Red Bull Bragantino no próximo sábado pelo Campeonato Paulista

A diretoria do Santos espera anunciar o substituto de Ariel Holan na direção da equipe antes da ‘decisão’ com o Red Bull Bragantino, no próximo sábado, 1º, pelo Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro precisa da vitória para manter chances de classificação para as quartas de final do Estadual. Agora o Santos é apenas o terceiro colocado no Grupo D, com nove pontos, atrás do líder Mirassol (14) e do Guarani (11). Outro resultado que não seja a conquista dos três pontos pode tirar o time da disputa do Paulistão. Uma saída de precoce poderá coincidir com o mau momento na Libertadores, competição na qual ainda não somou pontos, após duas rodadas disputadas, com derrotas para o Barcelona de Guayaquil, na Vila, e para o Boca Juniors, em La Bombonera.

Um dos maiores problemas do time santista, além de não contar ainda com um treinador, é a falta de pontaria, pois não faz gols há quatro jogos. Os últimos gols saíram em 18 de abril na vitória sobre a Inter de Limeira. Para se ter uma ideia do mau desempenho ofensivo do time, apenas uma finalização foi correta nos dois jogos disputados até agora na Libertadores. Nomes como de Juan Carlos Osorio, ex-treinador do São Paulo, estão circulando na mídia para assumir o Peixão, mas nada está concretizado.

*Com informações do Estadão Conteúdo