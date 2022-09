Fora de jogo do sub-20 do Palmeiras, Endrick pode ser relacionado por Abel para duelo contra o Santos

Estreia pode acontecer justamente no clássico com o Santos, neste domingo, no Allianz Parque, pelo Brasileirão

BRUNO AMARAL/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Atacante Endrick durante partida do time sub-20 do Palmeiras



O atacante Endrick, do Palmeiras, ficou de fora do jogo do sub-20 contra o Ituano e pode ser relacionado no time profissional pela primeira vez na carreira. A estreia pode acontecer justamente no clássico com o Santos, que ocorre neste domingo, às 18h30, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Verdão só divulga a lista de relacionados próximo a hora dos confrontos. Assim, os torcedores terão que aguardar até lá para saber se a promessa do clube estará ou não disponível no duelo para o técnico Abel Ferreira. Inclusive, nesta semana, Endrick participou de todos os treinos comandados pelo treinador português. O jogador tem 16 anos e tem contrato com o Palmeiras até junho de 2025. A multa rescisória é estipulada em R$ 311,4 milhões. Na coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras sobre o Juventude, no último fim de semana, o técnico comentou sobre a possibilidade da estreia de Endrick. “Eu sou da formação e ela requer uma palavra que se chama ‘paciência’, que aqui no futebol brasileiro não há. Os moleques sabem que temos um plano. Temos três centroavantes, se há um centroavante vindo da base, temos de perceber que há de se abrir espaço, vendendo alguém. Temos planos e projetos para não cometermos erros iguais aos que aconteceram no passado, como lançar o jogador e depois ter de mandá-lo embora. O Endrick começou a competir no sub-17 neste ano. Ganhou lá, depois foi para o sub-20. Se tudo correr bem, esperamos que seja campeão também na equipe principal”, afirmou.