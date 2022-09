Endrick vai estrear pelo Palmeiras nesta temporada? Veja o que Abel Ferreira respondeu

O fenômeno da base do Verdão foi relacionado pelo treinador para o confronto diante do Santos

ETTORE CHIEREGUINI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick durante aquecimento do Palmeiras antes de partida do Santos



Endrick foi a novidade do Palmeiras na lista de relacionados para o confronto contra o Santos, realizado no último domingo, 18, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro 2022. Apesar de não ter entrado em campo, o fenômeno das categorias de base do Verdão esteve na preparação para o jogo do time de cima pela primeira vez. Como não poderia ser diferente, Abel Ferreira foi perguntado sobre a possibilidade do garoto de 16 anos estrear na equipe profissional ainda nesta temporada – o conjunto palmeirense ainda vai disputar onze rodadas do Brasileirão. Apesar da “ansiedade” da torcida, o treinador palmeirense preferiu não dar um prazo. “As expectativas quem criam são vocês. Ele é muito maduro, muito trabalhador. Tudo vai acontecer com calma, no tempo de Deus. Quando tiver que ser. Não há data programada, é fazer o caminho normal e ter cuidado para não acontecer como com alguns de ir e cair. Temos de dar suporte para ajudar”, disse o português, em entrevista coletiva após a vitória no clássico.

Mesmo treinando toda a semana com o time profissional do Palmeiras, Endrick ainda é utilizado pelas categorias sub-20 e sub-17 do clube. Na conversa com a imprensa, Abel Ferreira revelou que o Alviverde traçou um plano minucioso para o atacante, que já recebeu sondagens de grandes clubes da Europa. Segundo o técnico, o primeiro passou foi renovar com o jovem até 2025 para, posteriormente, utilizá-lo com calma, sem colocar mais pressão no garoto. “O clube tem um plano para este jogador. Quando ele foi campeão na Copinha, queria trazer para jogar conosco, e o clube achou melhor esperar. Não tinha idade (para jogar no profissional), não tinha renovado. Havia um plano para ele. Acertaram tudo primeiro para fazer tudo direitinho. Não sou eu que tenho plano para o Endrick, é o clube. Seguraram o jogador, deixaram fazer 16 anos em julho, renovaram contrato para ter a certeza de que não teria surpresa. Decisão do clube. A partir do momento que teve a idade dos 16 anos, foi campeão no sub-20 e este ano também foi campeão no sub-17. Se Deus quiser vai ser campeão no sub-20 (no Brasileiro)”, declarou Abel, que ainda citou os concorrentes do atacante. “Aqui em cima vai trabalhar para quando tiver oportunidade. É um centroavante, temos o Miguel, o López, o Rony e o Navarro, que pode fazer a função de 10 e 9”, finalizou.