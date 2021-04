Com gol de Airton, Cruzeiro vence Atlético-MG no Campeonato Mineiro

No clássico dos 100 anos, a Raposa se saiu melhor e diminuiu vantagem do rival na liderança

ALESSANDRA TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Airton marcou o único gol da partida



No clássico dos 100 anos, o Cruzeiro se saiu melhor e venceu o Atlético-MG pelo placar mínimo de 1 a 0, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. O jogo foi bem disputado, mas teve alguns lances polêmicos como um pênalti não marcado para cada lado e muitas discussões com o juiz. O gol da partida só saiu no segundo tempo, aos 16 minutos, quando Airton recebeu passe de Rafael Sóbis, chutou cruzado e tirou do goleiro Everson. Mesmo à frente do placar, o time azul continuou pressionando. O Atlético-MG até subiu a marcação para tentar levar mais perigo ao gol de Fábio, mas não foi efetivo.

Nos acréscimos, Hulk e Potker se estranharam e ambos foram expulsos. O resultado coloca a Raposa em segundo na tabela de classificação, quatro pontos atrás do líder Atlético-MG. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre FC no domingo, dia 18, às 11h (horário de Brasília). Já o Galo recebe o Boa Esporte no mesmo dia, às 16h.