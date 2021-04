Flamengo supera o Palmeiras nos pênaltis e é bicampeão da Supercopa do Brasil

No Mané Garrincha, jogo terminou 2 a 2 no tempo normal e a decisão foi para as penalidades, após 18 cobranças a equipe rubro-negra se sagrou campeã

NAYRA HALM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel marcou um dos gols do Flamengo no tempo normal



O Flamengo conquistou o bicampeonato da Supercopa do Brasil na tarde deste domingo, 11, ao vencer nos pênaltis o Palmeiras. O jogo foi digno de um dos melhores jogos do ano, envolvendo o campeão do Brasileirão 2020 e o da Copa do Brasil. Realizado no Mané Garrincha, por conta das restrições pela Covid-19 em outros estados, as duas equipes mostraram o seu melhor e o primeiro gol saiu logo aos 2 minutos de partida com Raphael Veiga entortando a defesa rubro-negra. O Flamengo conseguiu igualar mais o jogo depois do susto e aos 22, Gabriel empatou a partida após a bola sobrar no meio da área. Nos acréscimos, Arrascaeta chutou forte e virou o jogo para o Flamengo.

No retorno do segundo tempo, o jogo continuou com uma intensidade alta. Aos 28, Rony foi puxado dentro da área por Rodrigo Caio e o juiz marcou pênalti. Raphael Veiga foi para a cobrança e colocou novamente o placar em igualdade, marcando seu segundo gol na partida. Com o empate, a decisão foi para os pênaltis. Na primeira rodada, com cinco cobranças cada time, ambos erraram duas cobranças. Nas alternadas, foram sete cobranças até Viña errar e, na sequência, Michael converter e dar o título ao Flamengo. Weverton e Diego Alves se destacaram nas penalidades. A equipe carioca venceu a disputa também em 2019 ao bater o Athletico-PR por 3 a 0.