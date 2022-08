Com gol de bicicleta de Pedro, Flamengo vence o Athletico-PR e avança na Copa do Brasil

Após duelos difíceis, o rubro-negro vai à semifinal e espera o vencedor de América-MG e São Paulo

LUCAS GABRIEL/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pedro fez o único gol da vitória rubro-negra na Arena da Baixada



Depois de um 0 a 0 pegado no Maracanã, o Flamengo foi até a Arena da Baixada e venceu o Athletico-PR por 1 a 0 pelas quartas da Copa do Brasil, avançando à semifinal. A partida foi muito parecida com a ida, com as duas equipes indo pra cima e faltas duras. O gol saiu somente no segundo tempo, quando Rodinei fez jogada pela direita e cruzou para a área. Pedro deu uma bicicleta e abriu o placar aos 12 minutos. O placar podia ser mais elástico, mas aos 29 minutos, Gabriel perdeu um gol claro, chutando na trave. O Furacão não conseguiu mudar o placar e foi eliminado. O Flamengo segue vivo nas três principais competições: Copa Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. O adversário da próxima fase sairá do confronto entre América-MG e São Paulo, que jogam nesta quinta-feira. O São Paulo está em vantagem com vitória por 1 a 0 na ida. Corinthians e Fluminense fazem o outro confronto.