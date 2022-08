Fluminense busca empate com o Fortaleza e avança na Copa do Brasil

No Maracanã, Leão do Pici abriu 2 a 0, mas o Fluminense foi buscar o resultado e está classificado pelo jogo de ida

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cano fez o gol da classificação no Maracanã



O Fluminense está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 17, a equipe carioca recebeu o Fortaleza, no Maracanã, e empatou por 2 a 2, se classificando com o resultado da ida por 1 a 0. Quem saiu na frente foram os visitantes. Aos 12 minutos, Galhardo fez boa jogada pela esquerda, chutou no goleiro Fábio e a bola voltou em Moisés e morreu no fundo das redes. Ainda pressionando o primeiro tempo todo, nos acréscimos Romero chutou cruzado e ampliou o placar. No segundo tempo, aos 19 minutos, Ganso diminuiu de pênalti. Aos 27, Cano empatou e classificou o Tricolor das Laranjeiras. Agora o Fluminense espera o vencedor de Corinthians e Atlético-GO.