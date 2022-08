Copa do Brasil: Com hat-trick de Yuri Alberto, Corinthians faz 4 a 1 no Atlético-GO e vai à semifinal

Timão tinha perdido o jogo de ida por 2 a 0; adversário na próxima fase erá o Fluminense

JHONY INACIO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Yuri Alberto faz três e dá classificação ao Corinthians



O Corinthians fez 4 a 1 no Atlético-GO, na volta do jogo das quartas de final da Copa do Brasil e avançou à semifinal. O jogo de ida tinha sido 2 a 0 para o Dragão. No primeiro tempo, os donos da casa começaram bem, mas depois o Atlético equilibrou as chances. O gol saiu aos 41 minutos, quando Gil subiu mais do que a zaga adversária e abriu o placar, de cabeça, após cruzamento. No segundo tempo, Yuri Alberto apareceu. Aos 4, ele bateu por baixo do goleiro Renan e fez o segundo. Aos 10 minutos, o camisa 09 fez mais um, dessa vez de cabeça, e marcou o terceiro. Mesmo com a vantagem, o Corinthians não abaixou a guarda e aos 26 minutos Yuri fez mais um em contra-ataque rápido, marcando o primeiro hat-trick com a camisa alvinegra. Aos 41 minutos, Wellington Rato marcou um golaço de falta e deu esperança ao Dragão. O adversário da semifinal será o Fluminense.