Com gol de CR7, Juventus vence o Napoli e garante primeiro título de Pirlo

Com gol de Cristiano Ronaldo, a Juventus derrotou o Napoli por 2 a 0 e garantiu o título da Supercopa da Itália. Essa foi a primeira conquista do técnico Pirlo no comando da equipe. Além de CR7, o atacante Morata marcou o outro jogo da partida. Pelo lado do Napoli, Insigne perdeu um pênalti quando a vantagem da Velha Senhora era de apenas um gol. A partida foi decidida na etapa final, quando Cristiano Ronaldo abriu o placar após a bola sobrar para ele na pequena área. No fim do jogo, Morata recebeu um passe de Cuadrado e fechou o placar. Este foi o primeiro título de Pirlo desde que assumiu o comando da equipe no começo da temporada. As equipes voltarão a campo no fim de semana pelo Campeonato Italiano, a Juventus recebe o Bologna às 8h30 (no horário de Brasília) de domingo enquanto o Napoli visita o Hellas Veronas às 11h. Os times seguem na perseguição ao Milan, que lidera o campeonato com 43 pontos.