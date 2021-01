Sem lesão? Técnico do PSG considera liberar Neymar para comemorar o aniversário da irmã

Nas últimas cinco temporadas, jogador sempre esteve machucado ou suspenso próximo do dia 11 de março

Reprodução/ Instagram @rafaella Rafaella Santos faz aniversário dia 11 de março



Neymar ganhou uma fama desastrosa por causa do aniversário de sua irmã, Rafaella Santos. Nas últimas cinco temporadas, o jogador sempre esteve machucado ou suspenso próximo do dia 11 de março e, antes que isso aconteça em 2020, o treinador do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, se adiantou e disse que pode considerar liberar o atleta para o evento. “Quando chegar a hora, veremos. Depois de 12 anos como treinador, gosto cada vez mais de ser flexível. As novas gerações gostam de ser ouvidas. Hoje os direitos não se conquistam com autoridade, mas sim com convencimento”, explicou durante entrevista para a rádio argentina, ‘Cadena Ser’. No entanto, um dia antes da tradicional comemoração em família, o PSG tem um compromisso importante na Liga dos Campeões da Uefa. No dia 10 de março, a equipe parisiense recebe o Barcelona no jogo de volta das oitavas de final – a ida acontece em 16 de fevereiro no Camp Nou. Quatro dias depois, em 14 de março, o compromisso é com o Nantes pelo Campeonato Francês. Pochettino ressaltou que a liberação só vai acontecer se não atrapalhar o calendário.