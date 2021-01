Órgão internacional de estatística elege Palmeiras como segundo melhor time do mundo em 2020

A última vez que o Palmeiras se posicionou tão bem no ranking da FIHEF foi em 1999, quando sagrou-se campeão da Libertadores

RICARDO FERNANDES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras ficou apenas atrás do Bayern de Munique em ranking de estatísticas



O Palmeiras foi eleito o segundo melhor time do mundo no ano de 2020 e quem afirma é a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol. A entidade divulga um balanço anual de clubes pontuando cada um de acordo com as vitórias e desempenho dos clubes nas competições, com o peso determinado para cada uma delas. A equipe do Allianz Parque ficou apenas atrás do Bayern de Munique, campeão da Liga dos Campeões da UEFA no ano passado, e também é o único time sul-americano no top 10. O feito foi exaltado pela FIHEF, já que faziam 21 anos que a equipe não se posicionava tão bem. A última vez, inclusive, foi em 1999 quando conquistou a Copa Libertadores. O Grêmio é o segundo brasileiro a aparecer na lista, na 16ª posição, seguido pelo Flamengo, em 18º. O Santos é o 32º.

Apesar da temporada 2020 ainda não ter acabado no Brasil, os rankings e levantamentos internacionais já foram divulgados. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira tem a possibilidade de “fechar o ano” tendo a temporada mais vitoriosa de sua história. O time já sagrou-se campeão do Campeonato Paulista de 2020 e segue nas finais da Copa do Brasil, contra o Grêmio, e da Copa Libertadores, contra o Santos. No Campeonato Brasileiro, o Verdão está em 5º lugar, seis pontos atrás do líder São Paulo e com um jogo a menos, tendo 24 pontos em disputa.

Confira abaixo o Top 10 de melhores clubes do ano, segundo a Federação Internacional de Histórias e Estatísticas do Futebol: