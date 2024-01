Com gol de Endrick, seleção brasileira sub-23 vence a Bolívia na estreia do Pré-Olímpico

Após receber de John Kenedy, do Fluminense, estrela do Palmeiras avançou em velocidade e tocou na saída do goleiro; torneio dá duas vagas nos Jogos de Paris 2024

Joilson Marconne/CBF Endrick comemora seu gol no jogo contra a Bolívia



A seleção brasileira sub-23 estreou com vitória no Pré-Olímpico Sul-Americano ao vencer a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira, 23. O destaque da partida foi o jovem atacante Endrick, do Palmeiras, que está de malas prontas para o Real Madrid na próxima temporada. Logo aos 4 minutos de jogo, ele marcou o único gol da partida, garantindo os três pontos para a equipe brasileira. O rápido tento no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, deu ao Brasil um início promissor no torneio. No entanto, a seleção encontrou mais dificuldades do que o esperado diante da Bolívia. Endrick, que chamou a atenção do Real Madrid, mostrou em campo as qualidades que o clube espanhol viu nele. O atacante de apenas 17 anos demonstrou velocidade, força e faro de gol. O gol da vitória foi resultado de uma assistência de John Kennedy, estrela do Fluminense, que encontrou o palmeirense no meio de campo. O craque do Verdão acelerou entre dois zagueiros e finalizou com categoria. O Pré-Olímpico dará duas vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA