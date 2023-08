Com gol de Gerson nos acréscimos do segundo tempo, Flamengo vence Coritiba por 3 a 2 pelo Brasileirão

Vitória dá mais confiança ao rubro-negro, que ocupa terceiro lugar na tabela da competição

ROBSON MAFRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jamerson, jogador do Coritiba, disputa lance com Wesley, jogador do Flamengo, durante partida no Estádio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro



Aos 48 minutos do segundo tempo, o Flamengo venceu por 3 a 2 o Coritiba, neste domingo, 20, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta vitória dá mais confiança ao rubro-negro, que ocupa o terceiro lugar na tabela do competição, com 35 pontos. Já o time paranaense sofreu sua quarta derrota seguida e ocupa a vice lanterna do Brasileirão, com 14 pontos. No primeiro tempo, o Coxa fez o primeiro gol da partida aos 14 minutos, foi um pênalti cobrado pelo jogador Robson. Com a inciativa do adversário, o Flamengo manteve a calma, o time explorou muito bem a velocidade de seu jogador Bruno Henrique, que puxou contra-ataques pelo lado esquerdo. O empate ocorreu por um pênalti cobrado por Gabigol, que bateu forte e alto, não dando chance para a defesa aos 18 minutos. Com isso, o Flamengo cresceu na partida e marcou, aos 30 minutos, o gol da virada, de novo foi uma jogada de velocidade de Bruno Henrique pelo lado esquerdo.

O segundo tempo foi marcado pela alta velocidade. O Coritiba fez um gol relâmpago, aos 33 segundos, o que empatou a partida em 2 a 2. Já nos 48 minutos, Gerson recebeu um passe sozinho, ele ajeitou a bola, levantou a cabeça e soltou com o pé esquerdo no ângulo do goleiro Gabriel.