Com gol de Hulk, Atlético-MG vence o Fluminense e avança na Copa do Brasil

Jogo de ida terminou em 2 a 1 para os mineiros, que venceram por 1 a 0 nesta quarta e estão na semifinal

FREDERICO ANDRADE/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk se tornou o maior artilheiro do Mineirão desde a reforma do estádio, em 2012



O Atlético-MG segue sendo o time a ser batido no futebol brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 15, o Galo voltou a vencer o Fluminense, desta vez por 1 a 0, e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida tinha terminado em 2 a 1. No Mineirão, os cariocas foram melhores no primeiro tempo. Conseguiram fazer uma marcação forte e segurar o ataque adversário, mesmo não tendo muitas chances claras de gol lá na frente. Porém, de tanto tentar, o Atlético conseguiu balançar às redes. Aos seis minutos do segundo tempo, Hulk bateu pênalti e marcou seu 13º gol no estádio, se tornando o maior artilheiro desde a reforma do Mineirão, em 2012. Agora, o Atlético-MG espera o vencedor do duelo São Paulo e Fortaleza, que terminou empatado em 2 a 2 no primeiro jogo. Os jogos da próxima fase ainda não têm data para acontecer.