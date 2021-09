Antony dá três assistências e Ajax vence o Sporting por 5 a 1 na Liga dos Campeões

Brasileiro jogou bem e ajudou o time holandês a assumir a liderança do Grupo C

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Antony participou de três dos cinco gols do Ajax em Portugal



A tarde desta quarta-feira, 15, foi iluminada para o ponta Antony, ex-São Paulo. O brasileiro participou de três dos cinco gols do Ajax contra o Sporting na primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O jogo terminou em 5 a 1 para os holandeses, que lideram o Grupo C. O primeiro gol saiu cedo. Logo aos dois minutos de jogo, Antony levantou na área e Sébastien Haller tentou um chute que parou na trave, mas a bola voltou e o atacante completou de cabeça e abriu o placar. Aos nove, o brasileiro driblou a zaga portuguesa e tocou para Haller fazer o segundo. O jogo continuou intenso e aos 33 minutos foi a vez do Sporting diminuir com João Paulo, mas não demorou para o Ajax fazer o terceiro. Aos 39, Berghuis chegou de trás, sozinho, e empurrou para as redes.

No segundo tempo, aos seis minutos, Antony fez uma linda jogada e passou novamente para Haller que, no centro da área, ampliou para 4 a 1. Para fechar sua participação de gala, Haller ainda fez o quinto aos 18 em assistência de Mazraoui. Na próxima rodada, dia 28, às 13h45 (horário de Brasília) os holandeses recebem em casa o Besiktas, que perdeu para o Borussia Dortmund por 2 a 1. Os alemães, por sua vez, jogam contra o Sporting no Signal Iduna Park, às 16h.

Confira os resultados de todos os jogos da Liga dos Campeões desta quarta-feira:

Grupo A

Club Brugge 1 x 1 PSG

Manchester City 6 x 3 RB Leipzig

Grupo B

Atlético de Madrid 0 x 0 Porto

Liverpool 3 x 2 Milan

Grupo D

Sheriff 2 x 0 Shakhtar Donetsk

Inter de Milão 0 x 1 Real Madrid