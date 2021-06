Com gol no fim, RB Bragantino vence o Flamengo por 3 a 2

Time paulista saiu na frente, tomou a virada mas conseguiu a vitória com gol de Chrigor aos 52 minutos do segundo tempo

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Com o resultado, o Bragantino assumiu momentaneamente a ponta da tabela



Em jogo movimentado, o Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 2 pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O jogo foi disputado neste sábado, 19, no estádio do Maracanã. O placar foi aberto no primeiro tempo com um belo gol do lateral Aderlan após cobrança de escanteio. A vantagem continuou por alguns minutos, quando o atacante Rodrigo Muniz empatou para o Flamengo. No segundo tempo, o atacante marcou o segundo gol do rubro-negro de bicicleta e colocou o time de Rogério Ceni na frente. Apesar da vantagem, os cariocas permitiram o empate do Bragantino logo em seguida com Eric Ramires. O jogo parecia caminhar para o empate quando Chrigor marcou aos 52 minutos e fechou o placar. Com o resultado, o Bragantino assumiu a liderança da tabela, com 11 pontos, enquanto que o rubro-negro parou na nona posição na tabela, com 6 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Fortaleza enquanto que o Bragantino joga em casa contra o Palmeiras.