De virada, Alemanha vence Portugal em jogo com seis gols

Alemães contaram com dois gols contra para vencerem a partida; resultado embola classificação no grupo F

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Vitória facilita classificação da Alemanha para próxima fase da Eurocopa



Mesmo saindo atrás no placar, a Alemanha venceu Portugal por 4 a 2 em partida válida pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa 2021. O placar foi aberto por Cristiano Ronaldo no começo do primeiro tempo, mas ainda na etapa inicial, a Alemanha contou com dois gols contra, um de Rúben Dias e outro de Raphaël Guerreiro, para virar o placar. Na volta do intervalo, os alemães continuaram pressionando a defesa de Portugal e conseguiram ampliar ainda mais a vantagem com gols de Havertz e Gosens, que foi eleito melhor jogador em campo. Precisando do resultado, os portugueses foram ao ataque e marcaram após Cristiano Ronaldo cruzar para que Diogo Jota completasse. No fim do jogo, a Alemanha teve a chance de ampliar o placar, mas Gortezka chutou por cima do gol. A vitória alemã embolou o grupo, deixando todas as seleções com chances de classificação. No momento, a França lidera com 4 pontos, sendo seguida por Alemanha e Portugal, com 3 pontos cada, e pela Hungria, que soma 1 ponto. Na próxima rodada, a os alemães encaram os húngaros enquanto que portugueses e franceses reeditam a final da última Eurocopa.