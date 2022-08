Com gol nos acréscimos, Athletico-PR vence o Estudiantes e avança à semifinal da Libertadores

Vitor Roque marcou aos 51 minutos do segundo tempo; Furacão pega o Palmeiras na próxima fase

EFE/Juan Ignacio Roncoroni Furacão avança à semifinal e enfrentará o Palmeiras



A última vaga às semifinais da Copa Libertadores foi definida nesta quinta-feira, 11, no duelo entre Estudiantes e Athletico Paranaense. De forma dramática – e no último minuto – o Furacão venceu por 1 a 0 (0 a 0 na ida) e avançou. Na próxima fase, o Athletico enfrenta o Palmeiras. Na Argentina, a partida foi pegada como na ida no Paraná. As duas equipes se lançaram ao ataque, mas o Estudiantes mostrou leve superioridade. No segundo tempo, aos 17 minutos, os argentinos abriram o placar com Lollo após cobrança de escanteio, mas o lance foi anulado por interferência de outro jogador na visão do goleiro Bento. Nos acréscimos, Vitor Roque apareceu na pequena área para cabecear pro gol e dar a vitória heróica para o Furacão. Os duelos das semis serão disputados em 30 e 31 de agosto e 6 e 7 de setembro. No outro lado da chave, o Flamengo enfrentará o Vélez Sarsfield.