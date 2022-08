Internacional erra três pênaltis e é eliminado da Sul-Americana pelo Melgar

Jogos de ida e volta terminaram em 0 a 0 no tempo regulamentar; time peruano pega o Independiende del Valle nas semifinais

EFE/Ricardo Rímoli Internacional foi eliminado após perder três pênaltis



A vida dos times brasileiros nas quartas de final da Copa Sul-Americana (e na Libertadores) não foi fácil. Nesta quinta-feira, 11, o Internacional entrou em campo contra o Melgar, no Beira Rio, em busca da última vaga na Sula, e perdeu nos pênaltis por 3 a 1 após 0 a 0 na ida e na volta. Após um jogo de ida disputado, o Colorado voltou a ter dificuldades de finalização e não conseguia balançar as redes. No segundo tempo, o drama aumentou com a expulsão direta de Gabriel aos 29 minutos após uma falta dura. Empatado, a decisão foi para os pênaltis. O Internacional errou as três primeiras cobranças; apenas Pedro Henrique converteu e o Melgar errou apenas um, passando com 3 a 1. O time peruano agora enfrentará o Independiente del Valle. Do outro lado da chave, o confronto será brasileiro entre Atlético-GO e São Paulo. Ainda não foram definidas as datas e horários das partidas.