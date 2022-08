Cristiane ‘perde o dente’ em vitória do Santos contra a Ferroviária no Paulistão feminino

Atacante fez um gol e deu duas assistências na goleada por 4 a 0; Sereias pegam o São José na segunda rodada

Celio Messias/Ag. Paulistão Cris foi o grande destaque do Santos na partida



O Santos estreou no Campeonato Paulista feminino nesta quinta-feira, 11, contra a Ferroviária e venceu por 4 a 0. A goleada teve um ‘toque’ especial com a atacante Cristiane perdendo um dente na partida em que marcou um gol e deu duas assistências. Logo aos 9 minutos, a atacante abriu o placar, mas o árbitro anulou. Aos 17, enfim saiu o gol da craque com assistência de Gi Oliveira. No segundo tempo, Ketlen fez o segundo e Jane o terceiro. Aos 38 minutos, Brena fechou a goleada. A vitória ameniza o ambiente das Sereias depois da eliminação precoce no Brasileirão e a saída da técnica Tatiele. O encerramento da rodada será às 19h (horário de Brasília) com o jogo entre Palmeiras e Pinda Sport Clube. Na segunda rodada, o Santos enfrenta o São José e a Ferroviária tenta se reabilitar contra o Taubaté.