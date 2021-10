Com gol nos acréscimos, RB Bragantino busca empate com o Internacional

Maurício e Bruninho marcaram os gols do empate em 1 a 1; ambas as equipes brigam por vaga na Libertadores

RAUL PEREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Inter e Bragantino ficaram apenas no empate no Beira-Rio



Em partida adiada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebeu o RB Bragantino e empatou em 1 a 1. O resultado mantém o Colorado em 6º lugar e o Massa Bruta em quinto. O primeiro tempo no Beira-Rio foi bem equilibrado, mas também um pouco truncado até os 30 minutos. Ambas as defesas se sobressaíram mais do que os ataques, porém, aos 39 minutos em uma jogada bem trabalhada pela direita, Yuri Alberto ajeitou para Maurício que chegou chutando e abriu o placar. O segundo tempo teve um roteiro muito parecido, com as duas equipes tentando balançar as redes. Somente nos acréscimos, Bruninho chegou na segunda trave e finalizou, empatando o jogo. Na rodada do final de semana, o Colorado volta a jogar em casa, dessa vez contra o Corinthians, no domingo, às 16h (horário de Brasília) e o Bragantino enfrenta o São Paulo, no mesmo dia, às 18h15, em Bragança Paulista.