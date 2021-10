Flamengo confirma lesão de Gabriel Barbosa após empate pela Copa do Brasil

No sábado, o time treinado por Renato Gaúcho enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, e o centroavante é desfalque garantido

ALEXANDRE NETO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabigol sofreu lesão no empate entre Flamengo e Ahtletico-PR



O Flamengo confirmou que o atacante Gabriel Barbosa sofreu uma entorse no tornozelo direito no empate diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, pela semifinal da Copa do Brasil. Em nota divulgada nas redes sociais, o Rubro-Negro informou que Gabigol já iniciou tratamento, sem estipular prazo de reabilitação. No sábado, o time treinado por Renato Gaúcho enfrenta o Fluminense, no Maracanã, pelo Brasileirão, e o centroavante é desfalque garantido. Para piorar a vida dos flamenguistas, o centroavante Pedro, substituto imediato do artilheiro, ainda se ressente das dores no joelho após pancada no jogo diante do Juventude, há cerca de dez dias. Além disso, Bruno Henrique, Arrascaeta e David Luiz estão machucados e seguem no departamento médico.

“Após sofrer uma entorse no tornozelo direito no jogo de ontem (quarta-feira), o atleta Gabriel Barbosa iniciou tratamento no CT, nesta quinta-feira”, revelou o Flamengo, sem dar mais detalhes sobre o problema. A expectativa é que o inchaço no local e as dores que o fizeram ser substituído na Arena da Baixada diminuam. Renato Gaúcho nem pensa em ficar muito tempo sem Gabriel Barbosa com reta final de Copa do Brasil e decisão da Libertadores com o Palmeiras pela frente. Restam apenas 37 dias para o duelo com os paulistas no Estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. Entorse de tornozelo dura, em média, até 30 dias para ser tratada. Caso a lesão seja grave, Gabriel Barbosa terá poucos dias de preparação para a partida decisiva. O clube carioca trabalha, porém, para que ele volte bem antes.