Tribunal na França pede dez meses de prisão para Benzema por chantagear Valbuena com vídeo íntimo

Jogador é acusado de cumplicidade no caso em que seu melhor amigo é o principal investigado; além da prisão, Benzema terá que pagar multa de R$ 493 mil

EFE/JuanJo Martín Benzema terá que pagar multa milionária para a Justiça francesa



O atacante francês Karim Benzema, do Real Madrid, foi acusado de cumplicidade na chantagem ao ex-companheiro de seleção francesa, Mathieu Valbuena, utilizando um vídeo íntimo em 2015, e condenado a dez meses de prisão (isenta de cumprimento) e uma multa de 75 mil euros (R$ 493 mil, na cotação atual). A decisão foi anunciada em audiência nesta quinta-feira, 21, pela Procuradoria do Tribunal de Versalhes, na França, e deixou o jogador “surpreso e escandalizado”, de acordo com seu advogado Sylvain Cormier. “Benzema não pode ser condenado quando não fez nada. Um tribunal deve deixar de lado o espetáculo e se concentrar no mérito. Isso, pediremos amanhã em nossa argumentação”, afirmou o responsável pela defesa do jogador à agência Efe. Cormier representou Benzema no Tribunal. Ele foi o único dos cinco acusados a não comparecer à audiência.

O advogado atacou os promotores, garantindo que buscaram tornar o caso mais midiático, se aproveitando da notoriedade do jogador para buscar uma maior repercussão. “A Justiça buscou o espetáculo desde o princípio. A Procuradoria teatralizou esse caso. Anunciou a detenção de Benzema, em 2015, quando poderia ter feito de forma discreta. Seguimos nesta linha”, afirmou Cormier. O advogado ainda garantiu que não existe qualquer prova factual e jurídica contra o atacante, mas sim uma interpretação distorcida de um fragmento de conversa. “A fama de Benzema, segundo o promotor, deve permitir que o condenem sem provas e a pedir penas mais severas para os demais envolvidos”, concluiu Cormier.

Relembre o caso

O caso aconteceu em julho de 2015 quando Valbuena prestou queixa na polícia contra uma tentativa de chantagem. Benzema é suspeito de ter intermediado o contato do chantagista com o ex-colega e o convencido a pagar a quantia exigida. Em outubro do mesmo ano, a polícia teve acesso a algumas conversas telefônicas e identificou Karim Zenati como o principal suspeito da extorsão. Ele é amigo de infância do atacante francês. Por conta do escândalo, os dois atletas pararam de ser convocados pela seleção no mesmo ano. Benzema retornou este ano a ser convocado para os Bleus e foi decisivo no título da Liga das Nações.

*Com informações da EFE