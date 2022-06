Santos busca empate no fim com o Deportivo Táchira pela Sul-Americana

Angulo fez o gol do Santos aos 41 minutos e placar terminou 1 a 1 no primeiro jogo das oitavas de final

Reprodução/ Twitter Santos Santos buscou o empate na Venezuela e decide vaga às quartas em casa



O Santos iniciou sua trajetória nas oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, 29, e quase saiu em desvantagem da Venezuela. No estádio poliesportivo de Pueblo Novo, o Santos empatou com o Deportivo Táchira por 1 a 1 aos 41 minutos do segundo tempo. O Peixe decide a vaga às quartas de final na próxima semana, na Vila Belmiro. Em um primeiro tempo de dificuldades e baixo nível técnico, o gol só saiu aos 30 minutos, em uma cobrança de escanteio. Zanocello cabeceou contra o próprio gol e abriu o placar para o Deportivo Táchira. A equipe brasileira ainda tentou alguns lances no ataque, mas não finalizou bem. O segundo tempo foi dramático. Depois de algumas boas jogadas, Rwan Seco passou para Sanchez, que encontrou Angulo em boa posição para empatar o jogo.