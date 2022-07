Fausto Vera é registrado no BID e está livre para estrear pelo Corinthians na Copa do Brasil 

Em comunicado, o Alvinegro paulista confirmou que entrou em acordo com o Argentino Juniors pela compra de 70% dos direitos econômicos do atleta

Olavo Guerra/Agência Corinthians Fausto Vera é o novo reforço do Corinthians



O Corinthians conseguiu registrar o meio-campista Fausto Vera no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na tarde desta sexta-feira, 26. Desta forma, o volante argentino, novo reforço do Timão, poderá ser relacionado para a partida de amanhã contra o Atlético-GO, no Antônio Accioly, pelas quartas de final da Copa do Brasil – o prazo máximo para a inscrição de novos atletas na competição vai até as 19 horas (de Brasília) de hoje. Em comunicado, o Alvinegro paulista confirmou que entrou em acordo com o Argentino Juniors pela compra de 70% dos direitos econômicos do atleta e disse que o vínculo do jovem 22 anos tem validade até 30 de junho de 2026. “Muito contente e feliz de estar chegando ao Corinthians. Agradeço muito à torcida, que desde que começaram os rumores de que eu poderia chegar, me deram um grande apoio e foram muito importantes para a minha tomada de decisão”, comentou Fausto Vera, passagens pela seleção Argentina sub-17, sub-20 e pré-olímpica.