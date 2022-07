Atlético-GO reage ao anúncio de Luis Suárez no Nacional-URU: ‘Aí é f***’

O Dragão usou as redes sociais para brincar com o seu adversário das quartas de final da Copa Sul-Americana

EFE/Neil Hall Luis Suárez retornará ao Nacional-URU



Luis Suárez entrou nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 26, após anunciar que tem um pré-acordo para retornar ao Nacional (Uruguai), clube que o revelou para o mundo do futebol. De acordo com a imprensa local, a expectativa é que o “Pistolero” assine contrato até o final de 2022, participando do restante do Campeonato Uruguaio e da Copa Sul-Americana. Quem parece não ter aprovado a notícia foi o Atlético-GO, time que enfrentará os uruguaios nas quartas de final do torneio da Conmebol. “Aí é foda”, escreveu a conta do Dragão na rede social. Apesar da brincadeira, a agremiação goiana não se amedrontou com o fato de poder enfrentar um dos melhores centroavantes da atualidade. “Bora para o jogo”, completou. O confronto de ida acontece em 2 de agosto, no Parque Central, em Montevidéu, enquanto a volta está agendada para o dia 9 do mesmo mês, no Serra Dourada, em Goiânia.