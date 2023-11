Com golaço no fim, Santos vence o Flamengo de virada e respira no Brasileirão

Joaquim acerta um belo chute no fim e garante a vitória do Peixe, que fica a cinco pontos da zona do rebaixamento

ALAN RONES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos vence o Flamengo em Brasília



De virada, o Santos derrotou o Flamengo no Mané Garrincha, em Brasília, por 2 a 1 e ganhou fôlego na briga contra o rebaixamento. Pedro abriu o placar para o Rubro-Negro, mas Nonato e Joaquim, com um golaço, viraram para o Peixe, que chegou aos 37 pontos e ganhou folga em relação a zona do rebaixamento. O jogo foi válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Marcelo Fernandes ocupa o 15º lugar, a 5 pontos do Goiás que é o primeiro time da zona do rebaixamento. O Flamengo nos 50 pontos e fica na 6ª posição. Na próxima rodada, o Santos recebe o Cuiabá na segunda-feira, 6, na Vila Belmiro, às 21h30. O Rubro-Negro visita o Fortaleza, às 16h, no Castelão, no domingo, 5. O Flamengo ainda teve Gérson e Bruno Henrique expulsos. O Santos começou impondo pressão na defesa Rubro-Negra e conseguiu levar perigo em algumas finalizações. Porém, o Flamengo se organizou, melhorouu a saída de bola e tomou o controle da partida. Aos 20, chegou Pedro marcou de cabeça, após cobrança de escanteio. O domínio do Flamengo prosseguiu, mas o Peixe conseguiu uma falta perto da área e empatou Após cruzamento, Nonato aproveitou a sobra e acertou um belo chute para empatar. Na sequência, Gerson foi expulso por aplicar uma cotovelada em Furch.

A produtividade dos times caiu na segunda etapa. O Santos não atacava, mesmo estando com um jogador a mais. Mesmo empurrado por sua torcida, o Flamengo pouca ameaçava. Foi então que Joaquim aproveitou uma sobre na intermediária e marcou um golaço para os visitantes. 2 a 1. O clima esquentou no fim do jogo. Bruno Henrique recebeu amarelo, reclamou e recebeu o cartão vermelho. Torcedores indignados começaram a atirar garrafas e copos de água no campo. Um deles atingiu o juiz da partida. No fim, os jogadores do Santos comemoraram muito a vitória.