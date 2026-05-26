Com jogadores de ascendência mexicana, EUA anunciam lista de convocados para a Copa do Mundo
Principais destaques dos Estados Unidos serão os mesmas da Copa de 2022, no Catar, onde a seleção americana foi eliminada nas oitavas de final pela seleção holandesa
Os Estados Unidos, um dos três países anfitriões da Copa do Mundo de 2026, revelaram nesta terça-feira (26) sua lista de 26 jogadores convocados, que conta com os astros Christian Pulisic e Weston McKennie, assim como com diversos jogadores de ascendência mexicana, como Alejandro Zendejas.
Mauricio Pochettino convocou oito jogadores da MLS, incluindo o meio-campista Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), filho do ex-técnico da seleção americana Gregg Berhalter. Os principais destaques dos Estados Unidos serão os mesmas da Copa de 2022, no Catar, onde a seleção americana foi eliminada nas oitavas de final pela seleção holandesa.
Confira a lista:
Goleiros:
- Matt Turner (New England Revolution/EUA)
- Matt Freese (New York City/EUA)
- Chris Brady (Chicago Fire/EUA)
Defensores:
- Alex Freeman (Villarreal/ESP)
- Antonee Robinson (Fulham/ING)
- Sergiño Dest (PSV Eindhoven, HOL)
- Chris Richards (Crystal Palace/ING)
- Tim Ream (Charlotte FC/EUA)
- Max Arfsten (Columbus Crew/EUA)
- Miles Robinson (FC Cincinnati/EUA)
- Mark McKenzie (Toulouse/FRA)
- Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Auston Trusty (Celtic/ESC).
Meio-campistas:
- Tyler Adams (Bournemouth/ING)
- Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/ALE)
- Weston McKennie (Juventus/ITA)
- Brenden Aaronson (Leeds United/ING)
- Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN)
- Cristian Roldan (Seattle Sounders)
- Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE)
Atacantes:
- Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/HOL);
- Tim Weah (Olympique de Marselha/FRA);
- Christian Pulisic (Milan/ITA);
- Haji Wright (Coventry City/ING)
- Folarin Balogun (Monaco/FRA)
- Alejandro Zendejas (América/MEX)
Jogadores e ascendência mexicana
O atacante do América, nascido na cidade mexicana de Ciudad Juárez, possui dupla cidadania e já havia atuado em diversas partidas amistosas por ‘El Tri’ desde 2021 antes de se comprometer com os Estados Unidos, dois anos depois. Vestindo a camisa número 26, Zendejas foi o último jogador a subir ao palco durante o evento público em Nova York, no qual foi anunciada a lista de convocados do técnico Mauricio Pochettino, diante de várias centenas de torcedores.
O treinador argentino, que disputará sua primeira Copa do Mundo como técnico, já havia convocado Zendejas desde que assumiu o comando da seleção dos Estados Unidos em 2024, após o fracasso da equipe na Copa América, a qual também sediou. Além de Zendejas, de 28 anos, Ricardo Pepi – atacante mexicano-americano do PSV Eindhoven — também foi convocado. Ele havia sido cortado da lista para a Copa do Catar de 2022 no último minuto.
A lista de Pochettino, que havia sido antecipada no sábado pelo jornal The Guardian, deixou vários titulares de fora, como o também mexicano-americano Diego Luna, meia-atacante do Real Salt Lake, da liga norte-americana (MLS).
