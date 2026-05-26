Primeiro rival do Brasil, Marrocos divulga convocação para Copa do Mundo; leia lista

A equipe marroquina estreia diante da Seleção Brasileira em 13 de junho

FRANCK FIFE / AFP O Marrocos goleou o Burundi por 5 a 0 em amistoso nesta terça-feira (26)



Primeiro rival no caminho da Seleção Brasileira, o Marrocos anunciou nesta terça-feira (26) a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção nacional na Copa do Mundo, que terá como sedes os Estados Unidos, o México e o Canadá.

A lista divulgada pelo treinador Mohamed Ouahbi conta com nomes de ponta do futebol marroquino que integram as principais equipes da Europa. Entre os principais destaques estão o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain, e o atacante Brahim Diaz, do Real Madrid.

O treinador assumiu o posto de técnico da seleção em março para substituir Walid Regragui. Sob o seu comando, os marroquinos empataram com o Equador em 1 a 1 e venceram o Paraguai por 2 a 1 na última Data Fifa do mês de março. O amistoso mais recente aconteceu nesta terça-feira, em jogo em que o Marrocos goleou o Burundi por 5 a 0.

Marrocos está no Grupo C do Mundial e faz a sua estreia justamente contra a Seleção Brasileira, em 13 de junho (sábado), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. O segundo compromisso vai ser diante da Escócia, seis dias mais tarde, em Boston. O último jogo será contra o Haiti, no dia 24, em Atlanta.

Essa será a sétima participação do Marrocos em Copas do Mundo, sendo a terceira consecutiva — um feito inédito na história do país. Na última edição do Mundial, que foi realizada no Catar, a seleção africana fez uma campanha histórica.

Depois de se classificar em primeiro na fase de grupos e deixar pelo caminho Espanha e Portugal nas oitavas e quartas de final, respectivamente, os marroquinos só pararam na semifinal para a França. Na disputa do terceiro lugar, o time foi superado pela Croácia e terminou o Mundial do Catar em quarto lugar.

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