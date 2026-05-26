Flamengo x Cusco: assista à transmissão da Jovem Pan

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Flamengo e Cusco se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30, em partida válida pela última rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, com narração de José Manoel de Barros, comentários de Fábio Piperno e reportagem de Guilherme Silva e Rodrigo Viga no Youtube.

Assista à transmissão da Jovem Pan