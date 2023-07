Com John Textor na arquibancada, Botafogo vence o Patronato nos playoffs da Sul-Americana

Carlos Alberto e Janderson marcaram na vitória por 2 a 0 e time leva vantagem para o jogo de volta na próxima semana

Reprodução/ twitter @Botafogo Botafogo leva vantagem para o Nilton Santos na próxima semana



O Botafogo foi até a Argentina com um time misto para enfrentar o Patronato pelos playoffs da Copa Sul-Americana e venceu por 2 a 0 nesta quarta-feira, 12, abrindo vantagem para o jogo de volta na próxima quarta, dia 19. O primeiro tempo teve domínio dos botafoguenses, mas foi difícil balançar as redes. Até que no segundo tempo, Carlos Alberto abriu o placar aos sete minutos e deu um alívio. Não demorou muito e aos 20, Janderson ampliou o marcador para 2 a 0. O Patronato chegou a diminuir, mas o VAR anulou o lance por impedimento. Esse é o oitavo jogo seguido do Botafogo sem derrota, contando Sul-Americana e Brasileirão. Apesar do bom jogo dos cariocas, o destaque da partida ficou na arquibancada. O dono da SAF do clube, John Textor assistiu ao jogo na arquibancada com os torcedores e fez sucesso comemorando igual Carlos Alberto (assista abaixo).