Com possíveis surpresas, Ancelotti convoca seleção nesta segunda para as duas últimas rodadas das Eliminatórias

Principal novidade da lista deve ser a inclusão de atletas que vêm se destacando nos cenários nacional e internacional e que ainda não tiveram muitas oportunidades na equipe principal

  • 25/08/2025 08h16 - Atualizado em 25/08/2025 08h20
EFE/ José Jacome carlo ancelotti Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25) a lista de jogadores convocados para os últimos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias

Com a classificação para a Copa do Mundo de 2026 já garantida, o técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (25) a lista de jogadores convocados para os últimos compromissos da seleção brasileira nas Eliminatórias. A convocação deve refletir o planejamento da comissão técnica em utilizar as partidas restantes como uma oportunidade para observar e testar novos jogadores, visando a montagem do elenco que disputará o torneio no ano que vem.

A principal novidade da lista deve conter a inclusão de atletas que vêm se destacando no cenário nacional e internacional e que ainda não tiveram muitas oportunidades (alguns nunca jogaram com a camisa do Brasil) na equipe principal. Ancelotti acredita que o momento é ideal para dar rodagem a diferentes peças e analisar o comportamento dos atletas em ambiente de seleção.

Com nomes vazados nos últimos dias, a pré-lista conta com nomes de, por exemplo, nove jogadores que nunca sequer vestiram a camisa da seleção. São eles: Brazão (Santos), Léo Pereira (Flamengo), Paulo Henrique (Vasco), Vitinho (Botafogo), Kaiki Bruno (Cruzeiro), Jean Lucas (Bahia), Marcos Antônio (São Paulo), Kaio Jorge (Cruzeiro) e Samuel Lino (Flamengo). Além de conhecer esses jogadores, a comissão técnica da seleção também pretende avaliar a capacidade de adaptação dos novos convocados ao sistema de jogo e à filosofia de trabalho implementada.

A seleção brasileira encerrará sua participação nas Eliminatórias contra o Chile, no próximo dia 4, no Maracanã, e contra a Bolívia, no dia 9, em El Alto. O Brasil está na terceira colocação da competição, com 25 pontos e com a classificação para a Copa do Mundo de 2026 assegurada.

