Com público no estádio, Flamengo vence o Barcelona-EQU na semifinal da Libertadores

Bruno Henrique marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 no Maracanã; mais de 20 mil torcedores estiveram nas arquibancadas

DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique foi o nome do jogo no Maracanã



O Flamengo mostrou na noite desta quarta-feira, 22, que é um grande favorito a estar na final da Copa Libertadores da América 2021. A equipe de Renato Gaúcho fez um bom jogo contra o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, e venceu por 2 a 0, abrindo vantagem na semifinal. Em jogo com o retorno da torcida e com estreia de David Luiz, o Flamengo pressionou desde o início e também foi pressionado. Mas abriu o placar aos 20 minutos, quando Bruno Henrique marcou de cabeça depois de cruzamento na medida de Gabigol. Nos minutos seguintes, a equipe carioca ainda acertou duas bolas na trave com Gabigol e Andreas Pereira. Mesmo atrás do placar, o Barcelona levou perigo ao gol de Diego Alves.

Aos 37, Bruno Henrique apareceu novamente pela esquerda e aproveitou cruzamento de Vitinho, ampliando a vantagem. Nos acréscimos, Molina levou o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida. O segundo tempo continuou com bastante intensidade, com os equatorianos indo pra cima nos primeiros minutos mesmo com um jogador a menos. Mas foi o Flamengo que deu a tônica dos 45 minutos finais, aplicando contra-ataques rápidos e de muita velocidade, sempre chegando com um atacante na frente do gol. Aos 43, Léo Pereira foi expulso por agressão. A partida de volta acontece na próxima quarta-feira, dia 29, às 21h30 (horário de Brasília), no Equador.

Torcida marcou presença no Maracanã

O jogo contra o Barcelona marcou a volta da torcida do Flamengo no Maracanã. Mais de 21 mil ingressos foram vendidos para os torcedores que precisaram apresentar teste negativo de Covid-19 e utilizar máscara, porém, pela transmissão televisiva foi possível ver muitos sem a proteção. O distanciamento social também foi uma regra não cumprida nas arquibancadas, que estavam muito agitadas e cantaram do início ao fim.