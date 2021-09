São Paulo e América-MG empatam sem gols em jogo atrasado do Brasileirão

Partida no Morumbi da 19ª rodada ficou devendo em qualidade; times voltam a campo no fim de semana

RENATO GIZZI/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO São Paulo não fez bom jogo contra o América-MG



Em partida atrasada da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o América-MG, no Morumbi, e empatou sem gols. O resultado deixa o Tricolor Paulista em 12º na tabela, enquanto o Coelho está em 16º, primeiro fora da zona de rebaixamento. A partida não foi muito vistosa. No primeiro tempo o volume de jogo ficou mais concentrado no meio de campo, com as equipes chegando pouco ao gol adversário. Aos 16 minutos, Pablo chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento do atacante. O segundo tempo continuou sem emoção, e o jogo terminou em 0 a 0. Na próxima rodada, o São Paulo recebe o Atlético-MG no sábado, dia 25, às 21h (horário de Brasília). Enquanto o América enfrenta o Flamengo no domingo, às 11h.