Com time misto, Flamengo perde para o Cuiabá no Brasileirão

Pedro foi escalado como titular, mas rubro-negro foi derrotado por 3 a 0; Botafogo abre 13 pontos de vantagem

ROBERTO VAZQUEZ/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Deyverson e Clayson marcaram na vitória por 3 a 0 contra o rubro-negro



O Flamengo entrou em campo neste domingo, 6, contra o Cuiabá para fechar a 18ª rodada do Brasileirão e perdeu por 3 a 0. Em meio às oitavas de final da Libertadores, Jorge Sampaoli decidiu colocar em campo um time misto, inclusive com a volta de Pedro como titular. O rubro-negro teve problemas no primeiro tempo com o Cuiabá criando mais chances. A pressão fez efeito na volta do intervalo. Logo no primeiro minuto, Matheus Alexandre ficou sozinho na pequena área e chutou para o gol, abrindo o placar. Não demorou e aos 9, Clayson fez boa jogada pela direita e ampliou. Aos 35, Deyverson fez o terceiro. O resultado mantém o Flamengo em segundo na tabela, com 13 pontos de diferença para o líder Botafogo. Já o Cuiabá é o 8º. Na próxima rodada, o rubro-negro enfrenta o São Paulo e o Dourado viaja para encarar o Athletico-PR.