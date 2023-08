Tiquinho Soares sofre lesão no joelho contra o Cruzeiro e sai carregado de campo

Artilheiro do Brasileirão se machucou ainda no primeiro tempo do jogo deste domingo

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Tiquinho foi substituído no fim do primeiro tempo contra o Cruzeiro



O artilheiro do Campeonato Brasileiro e principal destaque do Botafogo, o atacante Tiquinho Soares se machucou no primeiro tempo de jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão, na noite deste domingo, 6, e preocupa o líder. Tiquinho caiu em campo após uma disputa de bola e ficou visivelmente abalado. Atendido em campo e retirado de maca, ele foi aos vestiários carregado pela equipe médica do Botafogo. Em nota, o clube informou que “Tiquinho sofreu uma entorse no joelho esquerdo e será reavaliado com exames. O atleta iniciou tratamento já no vestiário do Mineirão”. A partida deste domingo foi dura e o Botafogo teve muita dificuldade para criar chances. O empate sem gols deixa os cariocas com 44 pontos (13 pontos a frente do Flamengo, que entra em campo às 20h), enquanto a Raposa é o 11º colocado.