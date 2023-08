Em reestreia de Lucas Moura, São Paulo perde para o Atlético-MG e aumenta sequência sem vitória

Tricolor não vence há cinco jogos, contando todos os torneios que disputa; Galo conquista primeira vitória com Felipão

ARISTON TAVARES DA SILVA/ONZEX PRESS E IMAGENS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk marcou golaço aos 4 minutos do primeiro tempo para abrir placar no Morumbi



Em momentos difíceis na temporada, São Paulo e Atlético-MG se enfrentaram neste domingo, 6, no Morumbi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Galo saiu com a vitória por 2 a 0. Esse é o quinto jogo seguido do Tricolor Paulista sem vencer, a pior sequência da era Dorival Júnior. Por outro lado, o Atlético conquistou sua primeira vitória com Felipão no comando após dez jogos. O placar foi aberto muito cedo. Logo aos 4 minutos, Hulk marcou um golaço, de falta, de muito longe. O São Paulo fez um primeiro tempo abaixo, mas na volta do intervalo veio mais ofensivo, principalmente pela entrada de Lucas Moura – que reestreou no time após dez anos. Teve bola na trave e sufoco, mas quando os donos da casa estavam em melhor momento, a arbitragem marcou pênalti para o Atlético. Pavón foi para a cobrança e converteu, ampliando para 2 a 0. Aos 37, Hulk desperdiçou com o gol vazio.